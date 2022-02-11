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Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

11.02.2022 07:57
Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

Son dakika haber: Adana'da, otoyolda yolun karşısında geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu öldü.

Adana'da, otoyolda yolun karşısında geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin öldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Jan Mohammad'a önce M.G idaresindeki 01 AHU 035 plakalı otomobilin çarptığını, ardından 3 aracın üzerinden geçtiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı

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Sarıçam, Tarsus, Adana, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü - Son Dakika


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