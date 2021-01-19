Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede, bir tabancaya ait boş kovan buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana 'da bir parkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

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