Gelen bir çatırtıyla sokağa döküldüler! Bakan Soylu olay yerine gitti, 21 bina boşaltıldı

Diyarbakır için kullandığı ifadeler sonrası tutuklanması istenilen Ersin'den açıklama var

Bu oran tam kapanma getirir! Koronaya her 5 dakikada 1 kurban veriyoruz

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

ADANA'da, korsan gösteri yapıp, caddeyi çöp konteyneriyle trafiğe kapatmaya çalışan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü dolayısıyla 4 Nisan'da korsan gösteri ve yasadışı sokak eylemi yapan 5 kişi olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. TEM ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde çöp konteyneri ile yol kapatmaya çalışan şüphelilere suçüstü yaptı. İsimlerinin Baran S. (18), M.A. (17), R.H. (17), G.Ş. (15) ve T.Ç. (16) olduğu öğrenilen şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

SUÇU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Baran S.?nin, ifadesinde, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın doğum günü nedeniyle böyle bir eylem yaptıklarını söylediği öne sürüldü. Yaşı 18'den küçük şüpheliler ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran S., M.A. ile R.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, G.Ş. ve T.Ç. ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.