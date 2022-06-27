Son Dakika | Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4) - Son Dakika
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Son Dakika | Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4)

27.06.2022 12:05
Son Dakika | Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4)

Edinilen son dakika haberine göre SÖZDE TÜRKİYE SÖZCÜSÜNE VAN'DA GÖZALTIAdana'da başlatılan, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda; sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak da Van'daki adresinde gözaltına alındı.

SÖZDE TÜRKİYE SÖZCÜSÜNE VAN'DA GÖZALTI

Adana'da başlatılan, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda; sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak da Van'daki adresinde gözaltına alındı. Irmak'ın, örgütün Suriye ve Irak'taki kamplarına gidip, geldiği daha önce de cezaevine girdiği öğrenildi. Irmak'ın, işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği kaydedildi.Ayrıca operasyon kapsamında, örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ile kadın sorumlusu Emetullah A.'nın da gözaltına alındığı bildirildi. Operasyondaki gözaltı sayısı ise 36'ya yükseldi.


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Kaynak: DHA

Çukurova, Türkiye, Adana, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4) - Son Dakika
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