Son dakika! Adana'da polis, ev ve iş yerlerini gezerek Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı - Son Dakika

Adana'da polis ekipleri, sokakta karşılaştığı, ziyaret ettiği ev ve iş yerlerindeki kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla sokakları gezdi, ev ve iş yerlerini ziyaret ederek kadınlarla görüştü.
Ekipler, görüştüğü kadınlara KADES programını tanıtıp kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.
Evinde ziyaret edilen iki çocuk annesi Pınar Şahin (42), bu sırada gazetecilere, "Şiddet gören kadınlar korkmasınlar, KADES'e güvensinler." dedi.
Kaynak: AA
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