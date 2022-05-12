Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI

12.05.2022 10:41

Son dakika haber: ADANA polisi, yaz aylarında sulama kanallarında görülen boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyarıp, bilgilendirici broşür dağıttı.

ADANA polisi, yaz aylarında sulama kanallarında görülen boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyarıp, bilgilendirici broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda yaz aylarında sulama kanallarında görülen boğulan vakalarını önlemek için çalışma başlattı. Ekipler, tehlikeye dikkat çekmek için kanal çevresindeki iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Bu kapsamda ekipler, bir kıraathanedeki vatandaşlardan sulama kanallarında yüzenleri gördüklerinde uyarmalarını ve polise ihbarda bulunmalarını istedi. Ayrıca ekipler, vatandaşlara uyarıların yer aldığı broşür dağıttı. (DHA)

Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI

YORUMLAR
500
Düğün sezonu başladı, Elazığ'da kuyumcular vatandaşları sahte altına karşı uyardı Düğün sezonu başladı, Elazığ'da kuyumcular vatandaşları sahte altına karşı uyardı Son Dakika | Dur ihtarına uymayan şüpheliler 2 polisi tabancayla yaraladı Son Dakika | Dur ihtarına uymayan şüpheliler 2 polisi tabancayla yaraladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:23:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement