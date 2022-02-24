Son dakika haber: Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli üzerindeki tabancayı atıp kaçtı - Son Dakika
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Son dakika haber: Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli üzerindeki tabancayı atıp kaçtı

24.02.2022 17:50

Son dakika haber... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yanındaki tabancayı atarak kaçtı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yanındaki tabancayı atarak kaçtı.

Adnan Kahveci Bulvarında polis ekipleri şüphelendikleri birini durdurmak istedi.

Ekipler ile "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi arasında kovalamaca başladı.

Bir sitenin bahçesine giren şüpheli, daha sonra izini kaybettirdi.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemede şüphelinin kaçarken attığı değerlendirilen tabanca buldu.

Bu arada şüphelinin siteden atlama görüntüleri civardaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haber: Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli üzerindeki tabancayı atıp kaçtı
Son dakika haber: Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli üzerindeki tabancayı atıp kaçtı
Son dakika haber: Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli üzerindeki tabancayı atıp kaçtı

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Çukurova, Polis, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli üzerindeki tabancayı atıp kaçtı - Son Dakika


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