Son dakika gündem: Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

02.01.2021 21:57

Son dakika haber... Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 Y 6426 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Şüpheli, ekiplerin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu merkez Kocavezir Mahallesi'nde yakalandı.

Polis, alkollü olduğu öğrenilen sürücü Ş.O'yu, 2 bin 982 lira para cezası uygulayarak gözaltına aldı.

Son dakika gündem: Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika gündem: Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika gündem: Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika gündem: Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika


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