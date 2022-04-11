Polisin kovaladığı kar maskeli iki şüpheli silahlarını bırakıp kaçtı - Son Dakika

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin şüphe üzerine kovaladığı kar maskeli 2 zanlı silahlarını bırakıp kaçtı.

Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, motosikletle hareket halindeki kar maskeli iki kişiye "Dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen iki şüpheli motosikletle kaçmaya başladı.

Zanlılar, kovalamacanın ardından Gürsel Paşa Mahallesi'nde ekiplerce durduruldu.

Bu esnada motosikletten inip üzerlerindeki uzun namlulu silah ile tabancayı bırakan şüpheliler, kar maskelerini de çıkarıp koşarak kaçtı.

Silahları incelemeye alan polis, ara sokaklara girerek izlerini kaybettiren zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.