Polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Şakir Paşa Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ZK 856 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Otomobili kullanan Burak B'nin, ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.
Yaklaşık 5 kilometre süren takip sonucu, Barış Mahallesi 50030. Sokak'ta Burak B'yi yakaladı.
Burak B'ye ehliyetsiz araç kullandığı ve sokağa çıkma
Kaynak: AA
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