Son Dakika | Polisten, öğrenci ve velilere Kovid-19 bilgilendirmesi
12.10.2020 09:19
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da polis, öğrencilere ile velilere yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarıyla ilgili broşür verdi.
Adana'da polis, öğrencilere ile velilere yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarıyla ilgili broşür verdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini, okul girişlerinde karşılayarak virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini de anlattı.
Öğrenci ve velilere Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgiler aktaran ekipler, korunma yolları içeren broşürler ve maske dağıttı.
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