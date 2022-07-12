Son Dakika | Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

12.07.2022 03:35
Son Dakika | Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Son dakika haber: Adana'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından karnından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Adana'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından karnından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurettin K. (29), kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın sebebi henüz belirlenemezken, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen şüpheli pompalı tüfekle Nurettin K.'ya ateş açtı. Şüpheli ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan Nurettin K., sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Nurettin K. kurtarılamadı. Nurettin K.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika

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