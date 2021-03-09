Son dakika! Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu (2)

Son dakika haberi... 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAdana'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti drone destekli düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Adana'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti drone destekli düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 96 gram esrar, 3 kilo 795 gram bonzai, 3 bin 280 uyuşturucu hap, 777 gram metamfetamin, 0.43 gram eroin ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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