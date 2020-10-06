Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

Polis ekipleri ise otobüste bulunan 42 yolcuyu güvenli bir alana götürdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden otobüsteki görevliler, aracı durdurup yolcuların tahliyesini sağladı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PB 749 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası mevkisinde alev aldı.

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