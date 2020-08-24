Son dakika... Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da gümrük kaçağı 450 paket sigara, ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca gele geçirilen operasyonda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesindeki bir adreste kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 450 paket sigaranın yanı sıra ruhsatsız 2 av tüfeği ve bir tabanca ile kelepçe ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.