Son dakika... Adana'da silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Postkabasakal Mahallesi'nde silahla göğsünden yaralanan Mustafa Uslu (68), sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uslu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uslu'nun ceketinin cebindeki tabancanın kazara ateş aldığı ileri sürüldü.

Uslu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.