Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

112 Acil Sağlık ekibince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Küpelioğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burada çıkan silahlı kavgada Yusuf Akdemir pompalı tüfekle, Metehan Küpelioğlu ise tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Oğuzhan ve Metehan Küpelioğlu kardeşler, aralarında daha önce tartışma yaşandığı öğrenilen akrabaları Yusuf Akdemir 'in evinin önüne gitti.

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