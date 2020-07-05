Son dakika! Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika güncel haberi: Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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