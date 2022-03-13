Son dakika! Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

13.03.2022 19:52
Son dakika! Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesinde Ejder T. ile Nihat T. arasında iddiaya göre kuş alışverişi sırasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ejder T. yanındaki silahla ateş ederek Nihat T'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralı Nihat T. hastaneye kaldırılırken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Altay Bayındır'dan bir ilk! İlk golde asist yaptı
19:38 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
19:11 Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı
19:06 Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde
19:02 Vaka sayılarında durum nasıl? Bakan Koca haritayı paylaştı
18:45 BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür
18:17 İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek
18:15 Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu
18:13 En son 2015 yılında yağmıştı! Kıbrıslı vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı
18:06 Bu geceye de dikkat! Kar yağışı ne zaman bitecek? Ekrem İmamoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 20:00:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement