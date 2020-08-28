Son dakika! Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika! Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, ikisi hemşire 3 kişi yaralandı.

Son dakika! Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, ikisi hemşire 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Aşkın Acun'un kullandığı 34 PK 4913 plakalı otomobili duduran şüpheliler, ellerindeki tabancalarla etmeye başladı.

Saldırıda sürücü Aşkın Acun ve araçta bulunan Mehmet Gem olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Karaokay yaralandı.

Yaralıya ambulansın içinde ateş ettiler

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alındı.

Hastanenin önüne gelen ambulansın içindeki Karaokay'a tekrar ateş edildi. Buradaki saldırıda Karaokay hayatını kaybederken, ikisi hemşire ve 3 kişi yaralandı.

Hastanenin giriş çıkışları kapatılırken, özel hareket polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemleri tamamlanan iki kişinin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olayda ölen diğer kişinin ise Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve otopsi işlemleri için Antalya'ya gönderileceği bildirildi.

Gaziosmanpaşa, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 06:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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