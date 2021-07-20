Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde Ç.İ. ile F.H.Ç'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce sokakta tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu Ç.İ. ve F.H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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