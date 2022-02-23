Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

23.02.2022 17:43
Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pompalı tüfekle vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pompalı tüfekle vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Orhan Kemal Bulvarı'ndaki parkta oturan Y.B. (55) ile R.K'ye (60) henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaralanan Yücel B. ile Remzi K. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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