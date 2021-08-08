CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası

Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı

Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu

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