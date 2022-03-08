Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

08.03.2022 23:56

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi 34002. Sokak'ta yürüyen Özgür A. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özgür A. 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı Son dakika haberi: Pusu kurdu, öldürdü, tutuklandı Adana'da bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı Adana'da bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:22 Zincir marketin oyunu bozuldu! 1 litrelik yağ rafta, 5 litrelikler ise depoda
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih, Salzburg'u 4-0 mağlup etti
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
22:11 Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 00:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement