Adana'nın Kozan ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aracıyla evine doğru giden O.G. (39), Varsaklar Mahallesi'nde trafik ışıklarında beklerken motosikletle gelen maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı.
O.G'nin aracının kapısını açan şüpheliler, pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.
İki bacağından yaralanan O.G'ye yoldan geçen bir sağlık çalışanı müdahale etti.
Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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