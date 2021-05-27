Son dakika... Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Eski Misis Mahallesinde arkeolojik sit alanında bulunan bahçesinde kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İ.Ş'yi kazı noktasından çıkardığı erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tarihi eserle yakaladı.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, muhafaza altına alınan tarihi eserlerin Adana Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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