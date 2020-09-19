Adana'da sokakta silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesi - Zanlı Muğla'da yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan zanlının üzerinde sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adana 'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

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