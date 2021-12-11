Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adana'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'ta Serkan A'nın kullandığı, taksi olarak hizmet veren 01 T 0323 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIM 538 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Serkan A, kullandığı taksideki 2 kişi ile otomobildeki Tuğba Y. ve Sultan Y. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

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