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Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

11.12.2021 23:33

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adana'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'ta Serkan A'nın kullandığı, taksi olarak hizmet veren 01 T 0323 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIM 538 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Serkan A, kullandığı taksideki 2 kişi ile otomobildeki Tuğba Y. ve Sultan Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Çukurova, Otomobil, Taksi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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