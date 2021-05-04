Son dakika! Adana'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Adana'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
04.05.2021 10:21
Son dakika habere göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Pınar Mahallesi'nde, 2 Mayıs'ta tartıştığı komşusu Mehmet K'yi tabancayla yaralayan öğretmen Celal T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı Celal T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesinde, 2 Mayıs'ta Mehmet K. ile komşusu Celal T. arasında apartman bahçesinde tartışma çıkmıştı. Evinden aldığı tabancayla Mehmet K'ye ateş eden Celal T. gözaltına alınmıştı.
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