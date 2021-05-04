Son dakika! Adana'da tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Merkez Seyhan ilçesinde, 2 Mayıs'ta Mehmet K. ile komşusu Celal T. arasında apartman bahçesinde tartışma çıkmıştı. Evinden aldığı tabancayla Mehmet K'ye ateş eden Celal T. gözaltına alınmıştı.

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