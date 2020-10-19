Son dakika: Adana'da terk edilmiş köpek yavrularına jandarma sahip çıktı - Son Dakika

Adana'da terk edilmiş halde bulunan 5 köpek yavrusu, jandarma ekipleri tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karaisalı ilçesi Nergizlik Mahallesi yakınlarında devriye görevindeyken, bir vatandaşın, yol kenarında 5 köpek yavrusunun terk edilmiş halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yapılan araştırmada 5 köpek yavrusunun, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yol kenarına terk edilerek bırakıldığı, köpeklerin bitkin ve halsiz halde oldukları tespit edildi.

İlk müdahalesi jandarma ekipleri tarafından yapılan köpek yavruları, muayene ve tedavilerinin yapılması amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Müdürlüğüne teslim edildi.