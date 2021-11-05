Son dakika! Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan S.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık S.S. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık İ.K, "S.S. DEAŞ üyesidir. Mahmut Özden'e (örgütün sözde Türkiye emiri) bağlı Yamaçlı grubu içerisinde faaliyet gösterir. Kendisi örgütsel ders ve sohbetlere katılırdı. Örgüt bağlantısıyla bir dönem Suriye'ye gittiğini biliyorum." beyanında bulundu.

S.S'nin DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği iddianamede belirtildi.

Sanığın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu anlatılan iddianamede, S.S'nin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

S.S, iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.