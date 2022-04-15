Son Dakika | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

15.04.2022 10:24
Son Dakika | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Son dakika haber... Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriyeli M.H. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını belirtti.

Savcı, M.H'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını ve sözde karakollarda nöbet tuttuğunu bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

M.H. savunmasında, DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi örgütsel bir eyleme katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500
ABD'de DEAŞ'ın 'The Beatles' adlı grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu ABD'de DEAŞ'ın 'The Beatles' adlı grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Suriyeli, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:11 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi: 90 Filistinli yaralandı
10:08 Görenler gözlerine inanamadı! Trafikte yol alan çocuk sürücü korkuttu
10:07 Herkes onun kim olduğunu merak ediyor! Bursa'daki gizemli hayırsever bu sefer de 100 bin liralık ilaç borcu ödedi
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
09:57 Miss Turkey güzeli soluğu karakolda aldı! 1,5 yaşındaki kızıyla arkadaşının şiddetine maruz kalmış
09:56 Genç kızı kaçırıp rezidansta cinsel istismarda bulunmuşlardı! Bir başka mağdur daha yaşadığı dehşeti anlattı
09:53 Karların erimesi kurumaya yüz tutmuş Gökçedere Göleti'ni yeniden doldurdu!
09:50 Rıza Çalımbay takımdan gidiyor mu? Sivasspor'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement