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Son dakika! Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika

Son dakika! Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

10.02.2022 14:57
Son dakika! Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Son dakika habere göre Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz D.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık D.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşma tespit edildiği belirtildi.

D.A'nın, ikametinde PKK propagandası içeren ve toplatılma kararı verilen dergi ve örgütsel dokümanların bulunduğu bildirilen iddianamede, sanığın kentte örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde aktif şekilde yer aldığı, örgütün sözde yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu, örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği, kod adı kullanarak örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı bilgileri de yer aldı.

İddianamedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık D.A'nın, yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Cumhuriyet, Adana, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika
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