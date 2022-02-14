Üye Girişi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

14.02.2022 08:59

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 17 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı.

Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polisin 3 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
08:44 İbo Show'da duyurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi
08:38 İzmir'de 21 yaşındaki genç kız kurtarılamadı: Kesin ölüm nedenini otopsi söyleyecek
08:33 KDV indirimi hangi ürünlere yansıyacak? Bugün başlıyor, uymayanlara ceza
08:15 Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki puan farkı 4'e çıktı! "Fatura zammı" detayı dikkat çekti
08:11 Ahmet Davutoğlu zirvede "ittifak yerine koalisyon protokolü" önerdi! 5 lider sıcak bakmadı
08:10 Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası
08:07 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 09:16:15. #1.12#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement