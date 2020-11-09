Son dakika: Adana'da terör örgütü üyeliğinden tutuklanan sanığın yargılımasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Songül D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Songül D, savunmasında, PKK/KCK terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını ve yasadışı herhangi bir eyleme katılmadığını iddia etti.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık, "Örgütün gençlik yapılanması YDG-H ile bir bağlantım yoktur. Adana'da birtakım örgütsel malzemelerin üzerinde tespit edilen parmak izleri bana ait değildir. Tunceli'de de hakkımda açılmış bir soruşturma vardır. Bu soruşturmanın durumundan haberim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüşünü sundu.

Mahkeme heyeti de sanık hakkında açılan diğer soruşturmanın akıbetinin öğrenilmesi için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına ve sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.