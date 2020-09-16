Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 06 FG 3482 plakalı tır, D-750 kara yolu Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi kavşağında Hasan Yüksel (54) idaresindeki 01 P 0424 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Yüksel'in cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü E.S. polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:19 - Kaynak: AA
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