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Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı

26.08.2021 07:49

ADANA'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonun 9 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonun 9 şüpheli gözaltına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle evlerde yapılan aramalarda ise 7 kök Hint keneviri, reçeteye tabi 6 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu torbacılık yaptığı öne sürülen 11 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından polis, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere şafak vakti, Özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. Ekipler, demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde, özel eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yaptı. Eş zamanlı baskınlar sonucu haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliden 9'ui yakalandı. Aramalarda ise 7 kök Hint keneviri, reçeteye tabi 6 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Av Tüfeği, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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