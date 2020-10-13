Son dakika: Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarpan midibüsün şoförü hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı.

Kaza merkez Yüregir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Adana istikametinden Karataş yönüne giden Mehmetali Kocaağaz (41) idaresindeki 08 AG 546 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karataş'tan gelen Fati Yesin yönetimindeki 27 ME 613 plakalı otomobile çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri midibüs sürücüsü Mehmetali Kocaağaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Yasin de olay yerindeki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alan Kocaağaz'ın yakınları ve iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Kocaağaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tip Kurumu Morguna kaldırıldı. - ADANA