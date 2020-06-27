Son Dakika | Adana'da trafik polisi, öğrenciye kendi kaskını takıp sınava yetiştirdi - Son Dakika

Son Dakika | Adana'da trafik polisi, öğrenciye kendi kaskını takıp sınava yetiştirdi

Bir son dakika haberine göre - Adana'da trafik polisi, öğrenciye kendi kaskını takıp sınava yetiştirdi Araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan abla ve kardeşi TYT sınavına yetiştirdi.

- Adana'da trafik polisi, öğrenciye kendi kaskını takıp sınava yetiştirdi

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Araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan abla ve kardeşi TYT sınavına yetiştirdi.

ADANA - Adana'da motosikletli trafik polisleri, araçlarının bozulması nedeniyle yolda kalan abla ve kardeşi TYT sınavına yetiştirdi. Polislerin kız kardeşlere kask takıp sınava götürmesi sosyal medyada paylaşılınca polislere övgü yağdı.

Abidin ve Hacer Demiroğlu çifti, çocukları Merve ve Semanur'u Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT'ye girecekleri Büyük Selçuklu Anadolu Lisesine götürdükleri sırada Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda araçları arıza yaptı.

Yolda kalan aile, kavşakta görevlerini icra eden trafik polislerinden yardım istedi. Motosikletli trafik polisi, başka bir ekip daha çağırarak kendi kasklarını taktıkları öğrencileri motosikletle sınava girecekleri okula götürdü. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından polislere övgü yağdı.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Adana'da trafik polisi, öğrenciye kendi kaskını takıp sınava yetiştirdi - Son Dakika
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