Son dakika... Adana'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kozan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan hafta dolayısıyla ilçede lokanta işleten İlknur Diz ve Cengiz Diz tarafından Emniyet Müdürü Büyükatak'ın da katıldığı polislere ve şehit ailelerine kahvaltı programı düzenledi.

Aladağ

Aladağ ilçesinde hafta dolayısıyla şehitlerin kabirleri ve ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Yazan, mesajında, ülkede huzur ve düzenin bozulmaması ve vatandaşların güvenli şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan, halkın can ve mal güvenliğini sağlayan, mesai kavramı olmadan, yüksek bir şuur ve büyük bir özveriyle çalışan polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.