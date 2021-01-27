Son dakika: Adana'da üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler... Adana'nın Karataş ilçesinde, uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde, uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüzbaşı Mahallesi'nde uygulama noktasında durdurduğu araçtaki O.T'nin üstünde 130 gram esrar, 65 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Ekipler, bir başka araçtaki D.Y'nin üst aramasında ise 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı buldu. Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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