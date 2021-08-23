Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerinin, 25 Temmuz-19 Ağustos'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 48 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Temmuz-19 Ağustos'ta uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı, 10 kilo 861 gram esrar, 500 gram sentetik uyuşturucu, 500 uyuşturucu hap ve 4 bin 928 kök Hint keneviri ele geçirildi.