Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu sattığı öne sürülen kişilere yönelik çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde E.C'nin uyuşturucu hap satacağı bilgisi alması üzerine çalışma başlattı. E.C'nin aracında yapılan aramada 3 bin 248 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap, evinde yapılan aramada ise 15 gram esrar, 2 gram kokain bulundu.

Yüreğir ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınan Y.B'nin evinde arama yapan ekipler, 53 gram sentetik uyuşturucu, 26 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirdi.

Ekipler, ayrıca Seyhan ilçesinde R.G'nin aracında 2 bin 65 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap buldu.

Operasyonlarda E.C, Y.B, R.G'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.