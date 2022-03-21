Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 159 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 13-20 Mart tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 8 bin 200 uyuşturucu hap, 6 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 353 gram esrar, 36 gram eroin, 19 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ile 13 bin 590 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 159 zanlıdan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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