Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

05.05.2022 12:53
Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-29 Nisan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 6 kilo 790 gram esrar, 14 gram sentetik uyuşturucu, 80 kök kenevir ele geçirildi, 17 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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