Son dakika! Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 kişi gözaltında - Son Dakika

Adana'da bir evde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1'i kadın 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde eve baskın yapan polis, 16.46 gram metanfetamin, 3.6 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek, 830 lira ele geçirdi. Evde bulunan Esengül A. (37) ve Hayrettin O. (34) gözaltına alındı. Diğer operasyonda da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen A.B. isimli bir zanlı gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA