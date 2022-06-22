Bu sırada ikinci katın balkonuna çıkan şüpheli D.T. (24), ekiplere "Ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim. 155'i arayacağım." diyerek polisleri oyalamaya çalıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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