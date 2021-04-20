Son dakika: Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir adreste 300'er gram esrar ve kenevir tohumu ile iki pompalı tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı bildirilen Kaldırım Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, 300'er gram esrar ve kenevir tohumu ile iki ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı H.T'yi Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.