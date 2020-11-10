Son Dakika | Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

10.11.2020 10:17
Son Dakika | Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde düzenledikleri operasyonda şüpheliler Celal İ, Eren P, S.Y, İ.Y. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üst ve evlerindeki aramada, 8,80 gram sentetik uyuşturucu ile 41,18 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Celal İ. ve Eren P. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika


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