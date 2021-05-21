Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

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